Умеров предлагает провести следующий "Рамштайн" в Украине

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") может состояться в Украине – такое предложение выдвинула украинская сторона.

Об этом журналистам заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам заседания "Рамштайн" в Брюсселе 11 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Умеров отметил, что для Украины Контактная группа является "основной платформой для поставок вооружения, военной техники и боеприпасов".

"Будем продолжать сотрудничество со всеми. Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны, и привлечь наш ОПК – это будет такой новый формат", – анонсировал он.

Министр добавил, что конкретные шаги по заседанию "Рамштайн" в Украине будут объявлены "несколько позже".

Все заседания в формате "Рамштайн" до сих пор проходили в Брюсселе или в формате видеоконференции. Последнее заседание 11 апреля состоялось в Брюсселе, на нем председательствовали Великобритания и Франция.

В целом же во время заседания Контактной группы государства-участники пообещали Украине увеличить военную помощь на общую сумму 21 млрд евро.

В рамках "брюссельского Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус также объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.