Спікер Сейму Литви попереджає про можливість нової серйозної хвилі диверсій

Спікер парламенту Саулюс Скверняліс повідомив, що, хоча рівень загрози в країні не змінився, служби безпеки готуються до нової хвилі диверсійних операцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Інформація, надана нашими силовими структурами, свідчить про повернення серйозної хвилі диверсійних операцій, які проводилися в країнах Балтії, зокрема в Литві. Зараз ці справи перебувають у суді, ми всі прекрасно знаємо, що там планувалося. Нашим силовим структурам належить виконати в цьому напрямку досить велику роботу", – заявив голова Сейму.

За його словами, саботаж, диверсії та різні провокації "є сьогодні головною проблемою" в регіоні.

Водночас Саулюс Скверняліс зазначив, що наразі загальний рівень загрози не збільшився.

"Якщо говорити про більш глобальний рівень, то ми бачимо, що все безпосередньо залежить від ситуації в Україні. Поки там ніяких зрушень немає, триває конвенційна війна, і той рівень загроз, що був раніше, наразі для нас точно не змінився і не зріс", – заявив спікер Сейму.

Нагадаємо, що прокуратура скерувала до суду кримінальну справу, в якій фігурує громадянин України, який діяв у російських інтересах. Його обвинувачують у пожежі, влаштованій 9 травня минулого року у вільнюському торговому центрі IKEA. На момент скоєння ймовірного злочину обвинувачений був неповнолітнім. Згідно з матеріалами справи, у магазині було закладено вибуховий пристрій із таймером, що спричинив наступного дня вибух і пожежу.

Правоохоронні органи кваліфікують цю подію як терористичний випад.