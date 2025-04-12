Британия запретила путешественникам из ЕС провозить мясо и молочные продукты

Великобритания запрещает индивидуальным путешественникам из ЕС ввозить в страну мясо и молочные продукты, поскольку ящур распространяется по всему континенту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Это означает, что путешественники больше не смогут ввозить мясо крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также молочные продукты из стран ЕС в Великобританию для личного потребления. Любая контрабанда, обнаруженная на границе, будет конфискована, изъята и уничтожена.

Ранее в этом году правительство запретило личный импорт крупного рогатого скота, овец и других мясных продуктов из Германии, Венгрии, Словакии и Австрии в ответ на подтвержденные вспышки ящура в этих странах.

Новые ограничения не будут касаться товаров, поступающих из Северной Ирландии, Джерси, Гернси и острова Мэн.

Хотя ящур не представляет угрозы для людей и в Великобритании не зарегистрировано ни одного случая заболевания, это высокоинфекционная болезнь, которая создает значительный риск для британской сельскохозяйственной отрасли.

Министр сельского хозяйства Великобритании Дэвид Цейхнер сказал: "Наше правительство сделает все возможное, чтобы защитить британских фермеров от ящура. Именно поэтому мы еще больше усиливаем защиту, вводя ограничения на личный импорт мяса и молочных продуктов, чтобы предотвратить распространение болезни и защитить продовольственную безопасность Британии".

Президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу предупредил, что "пока источник ящура в некоторых частях Европы остается неидентифицированным, усиление пограничного контроля является крайне необходимым".

"Правительство должно убедиться, что пассажиры знают о новых правилах, а те, кто борется с нелегальным импортом мяса, в том числе пограничники, имеют необходимые ресурсы, чтобы прекратить эту практику", – сказал он.

Брэдшоу призвал к разработке "межправительственного плана по биозащите", который должен быть поддержан инвестициями, чтобы закрепить ограничения на постоянной законодательной основе.

Напомним, первая за последние 50 лет вспышка ящура в Венгрии заставила страну в среду, 2 апреля, развернуть войска и начать дезинфекционные мероприятия для ее локализации в приграничной со Словакией и Австрией зоне.

А 5 апреля Австрия закрыла два небольших пункта пропуска на границе со Словакией и 21 на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение ящура в страну.