В Польше задержали мужчину, вступившего в стычку на митинге провластного кандидата
Польская полиция задержала пожилого мужчину, который использовал оскорбительные слова в адрес кандидата в президенты и вступал в стычки с другими во время предвыборного митинга Рафала Тшасковского в Болеславце.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Встреча с жителями Болеславца состоялась перед полуднем на местной рыночной площади. Во время выступления Тшасковского пожилой мужчина начал использовать оскорбительные слова в его адрес.
"О, один господин, который здесь говорит плохие вещи, какие негативные эмоции, вы весь трясетесь от негативных эмоций, но мы вас приветствуем. Я аплодирую вам за то, что вы пришли на встречу, несмотря на то, что у вас совсем другие взгляды", – сказал Тшасковский.
Через несколько минут мужчину вывели из толпы полицейские.
Пресс-секретарь Болеславского районного отделения полиции, помощник комиссара Анна Кублик-Рощишевская сообщила, что полицейские вмешались во время встречи с Рафалом Тшасковским после того, как мужчина начал использовать оскорбительные слова в адрес кандидата в президенты.
Операции с задержанным мужчиной продолжаются, проинформировала офицер полиции.
Политик "Гражданской платформы" Патрик Яскульский сообщил, что мужчина имел при себе газ и был агрессивно настроен.
Премьер-министр Дональд Туск прокомментировал инцидент на портале X.
"Сегодняшняя попытка газовой атаки на Рафала Тшасковского со стороны агрессивно настроенного мужчины во время открытой встречи в Болеславце показывает, что победа мэра Варшавы на вчерашних дебатах разозлила конкурентов. Плюс эффект нагнетания со стороны правых СМИ", – написал премьер-министр.
Как сообщалось, в польском городе Конске состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты.
Президентские выборы состоятся 18 мая этого года, с возможным вторым туром 1 июня.
Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.
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