В Польше задержали мужчину, вступившего в стычку на митинге провластного кандидата

Польская полиция задержала пожилого мужчину, который использовал оскорбительные слова в адрес кандидата в президенты и вступал в стычки с другими во время предвыборного митинга Рафала Тшасковского в Болеславце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Встреча с жителями Болеславца состоялась перед полуднем на местной рыночной площади. Во время выступления Тшасковского пожилой мужчина начал использовать оскорбительные слова в его адрес.

"О, один господин, который здесь говорит плохие вещи, какие негативные эмоции, вы весь трясетесь от негативных эмоций, но мы вас приветствуем. Я аплодирую вам за то, что вы пришли на встречу, несмотря на то, что у вас совсем другие взгляды", – сказал Тшасковский.

Через несколько минут мужчину вывели из толпы полицейские.

Пресс-секретарь Болеславского районного отделения полиции, помощник комиссара Анна Кублик-Рощишевская сообщила, что полицейские вмешались во время встречи с Рафалом Тшасковским после того, как мужчина начал использовать оскорбительные слова в адрес кандидата в президенты.

Операции с задержанным мужчиной продолжаются, проинформировала офицер полиции.

Политик "Гражданской платформы" Патрик Яскульский сообщил, что мужчина имел при себе газ и был агрессивно настроен.

Премьер-министр Дональд Туск прокомментировал инцидент на портале X.

"Сегодняшняя попытка газовой атаки на Рафала Тшасковского со стороны агрессивно настроенного мужчины во время открытой встречи в Болеславце показывает, что победа мэра Варшавы на вчерашних дебатах разозлила конкурентов. Плюс эффект нагнетания со стороны правых СМИ", – написал премьер-министр.

Как сообщалось, в польском городе Конске состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты.

Президентские выборы состоятся 18 мая этого года, с возможным вторым туром 1 июня.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

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