Турецький катер, з якого стріляли в берегову охорону Греції, перевозив мігрантів

Ймовірні контрабандисти, які висаджували мігрантів з турецького риболовецького судна на південному узбережжі острова Лесбос у східній частині Егейського моря, відкрили вогонь у бік судна берегової охорони, що наближалося.

Про це повідомила в суботу грецька влада, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Екіпаж берегової охорони відкрив вогонь у відповідь, змусивши турецьке рибальське судно відплисти до турецького узбережжя. Берегова охорона переслідувала судно до тих пір, поки воно не досягло турецьких територіальних вод і не сповістила турецьку владу.

Про постраждалих не повідомляється.

Влада знайшла 25 мігрантів на пляжі Агіос Фокас, яких доставили до центру ідентифікації Кара-Тепе.

Попереднє розслідування проводить Центральна портова адміністрація Мітіліни.

Раніше повідомлялося, що турецький катер відкрив вогонь по човну грецької берегової охорони під час спроби інспекції в територіальних водах Греції біля узбережжя острова Лесбос.