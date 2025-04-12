Турецкий катер, с которого стреляли в береговую охрану Греции, перевозил мигрантов

Вероятные контрабандисты, которые высаживали мигрантов с турецкого рыболовецкого судна на южном побережье острова Лесбос в восточной части Эгейского моря, открыли огонь в сторону приближающегося судна береговой охраны.

Об этом сообщили в субботу греческие власти, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Экипаж береговой охраны открыл ответный огонь, заставив турецкое рыболовное судно отплыть к турецкому побережью. Береговая охрана преследовала судно до тех пор, пока оно не достигло турецких территориальных вод и не известила турецкие власти.

О пострадавших не сообщается.

Власти нашли 25 мигрантов на пляже Агиос Фокас, которых доставили в центр идентификации Кара-Тепе.

Предварительное расследование проводит Центральная портовая администрация Митилины.

Ранее сообщалось, что турецкий катер открыл огонь по лодке греческой береговой охраны при попытке инспекции в территориальных водах Греции у побережья острова Лесбос.