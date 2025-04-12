Популярний атракціон у Гамбурзі закривали через невідомого, який розпилив сльозогінний газ

Пожежна служба Гамбурга в суботу вдень була викликана на велику операцію в Мініатюрній країні див в районі Шпайхерштадт – найбільшому залізничному макеті у світі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NDR.

Невідомий розпилив сльозогінний газ на території атракціона. Багато відвідувачів скаржилися на подразнення дихальних шляхів.

Досі незрозуміло, хто розпилив сльозогінний газ. Він швидко поширився Мініатюрній країні див, яка, як завжди, мала багато відвідувачів. Близько 11:30 ранку все більше і більше відвідувачів раптово почали відчувати задишку, печіння в горлі і сльозотечу. Оскільки в таких випадках багато людей можуть отримати травми, до Шпайхерштадту поспішили численні карети швидкої допомоги.

Мініатюрну країну див довелося повністю евакуювати, і понад 1 000 людей вибігли на вулицю. Одна людина була доставлена в лікарню. Поліція раніше повідомляла про 42 людей, які отримали незначні травми, в тому числі подразнення дихальних шляхів.

Популярний туристичний атракціон провітрювали протягом добрих півгодини, після чого відвідувачів знову пустили всередину. Поліція знайшла в будівлі балончик зі сльозогінним газом і зараз з'ясовує, хто розпилив газ.

Мініатюрна країна див вважається найбільшою модельною залізницею у світі. Наразі площа моделі займає понад 1 600 квадратних метрів. Очікується, що в найближчі роки виставка, яка налічує близько 17 000 метрів колії, ще більше розшириться. На початку березня вона прийняла 25-мільйонного відвідувача.

Торік у німецькому Лейпцигу сталась пожежа на оглядовому колесі, внаслідок чого постраждали понад 30 осіб.

У 2023 році вісім осіб отримали легкі поранення внаслідок нещасного випадку на американських гірках під час Октоберфесту.