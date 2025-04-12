Популярный аттракцион в Гамбурге закрывали из-за неизвестного, распылившего газ

Пожарная служба Гамбурга в субботу днем была вызвана на большую операцию в Миниатюрной стране чудес в районе Шпайхерштадт – самом большом железнодорожном макете в мире.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NDR.

Неизвестный распылил слезоточивый газ на территории аттракциона. Многие посетители жаловались на раздражение дыхательных путей.

До сих пор непонятно, кто распылил слезоточивый газ. Он быстро распространился по Миниатюрной стране чудес, которая, как всегда, имела много посетителей. Около 11:30 утра все больше и больше посетителей внезапно начали испытывать одышку, жжение в горле и слезотечение. Поскольку в таких случаях многие люди могут получить травмы, в Шпайхерштадт поспешили многочисленные кареты скорой помощи.

Миниатюрную страну чудес пришлось полностью эвакуировать, и более 1 000 человек выбежали на улицу. Один человек был доставлен в больницу. Полиция ранее сообщала о 42 людях, которые получили незначительные травмы, в том числе раздражение дыхательных путей.

Популярный туристический аттракцион проветривали в течение добрых получаса, после чего посетителей снова пустили внутрь. Полиция нашла в здании баллончик со слезоточивым газом и сейчас выясняет, кто распылил газ.

Миниатюрная страна чудес считается самой большой модельной железной дорогой в мире. Сейчас площадь модели занимает более 1 600 квадратных метров. Ожидается, что в ближайшие годы выставка, которая насчитывает около 17 000 метров пути, еще больше расширится. В начале марта она приняла 25-миллионного посетителя.

В прошлом году в немецком Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, в результате чего пострадали более 30 человек.

В 2023 году восемь человек получили легкие ранения в результате несчастного случая на американских горках во время Октоберфеста.