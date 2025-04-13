Кілька тисяч угорців вийшли на сатиричний мітинг проти заборони прайду в Будапешті

Кілька тисяч угорців вийшли на сатиричний мітинг в центрі Будапешта в суботу, засуджуючи заборону щорічного прайду ЛГБТК+ угорською владою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Мітингувальники були одягнені здебільшого в сіре та несли плакати, що засуджують кольори та різноманітність.

Мітинг, організований сатиричним рухом Партія двохвостого собаки, відбувся слідом за кількома іншими протестами проти закону про заборону прайду на тій підставі, що він нібито шкідливий для дітей. Будапештський прайд мав відбутися наприкінці червня.

Хоча партія влади Угорщини "Фідес" заявляє, що захищає сімейні цінності, критики розглядають заборону прайду як частину ширшого наступу на демократичні свободи напередодні загальних виборів наступного року.

Протестувальники на суботньому мітингу несли плакати з написами "Бути в уніформі – це круто" і "Слухай своє серце, смерть кольорам".

People protest against Hungary’s new anti-Pride law



Over 10,000 people marched through Budapest,



Protesters held ironic signs like "Sameness is trendy" & waved gray rainbow flags, calling it "Gray Pride" in a stand for LGBTQ+ rights and free expression.pic.twitter.com/h1G4wd8jL9 – Stories Vidhi (@StoriesVidhi) April 12, 2025

Партія двохвостого собаки з глибокою іронією заявила, що скликала мітинг, щоб підтримати зусилля Орбана, спрямовані на викорінення різноманітності. Вона сатирично відзначила, що ця проблема переважає всі інші проблеми в Угорщині, включаючи високу інфляцію, відсутність доступного житла і поганий стан державних послуг.

Партія розпочала свою діяльність як маргінальний рух майже два десятиліття тому і стала відомою, коли її лідер Гергей Ковач минулого року виграв вибори мера в одному з районів Будапешта, перемігши "Фідес" Орбана.

Партія не має своїх депутатів у парламенті, і хоча вона називає себе єдиним розумним вибором у глибоко поляризованому суспільстві, неясно, чи зможе вона заручитися достатньою підтримкою, щоб потрапити до парламенту наступного року.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив закон, ініційований партією премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.