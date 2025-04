Кілька тисяч угорців вийшли на сатиричний мітинг проти заборони прайду в Будапешті

Кілька тисяч угорців вийшли на сатиричний мітинг в центрі Будапешта в суботу, засуджуючи заборону щорічного прайду ЛГБТК+ угорською владою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Мітингувальники були одягнені здебільшого в сіре та несли плакати, що засуджують кольори та різноманітність.

Мітинг, організований сатиричним рухом Партія двохвостого собаки, відбувся слідом за кількома іншими протестами проти закону про заборону прайду на тій підставі, що він нібито шкідливий для дітей. Будапештський прайд мав відбутися наприкінці червня.

Хоча партія влади Угорщини "Фідес" заявляє, що захищає сімейні цінності, критики розглядають заборону прайду як частину ширшого наступу на демократичні свободи напередодні загальних виборів наступного року.

Протестувальники на суботньому мітингу несли плакати з написами "Бути в уніформі – це круто" і "Слухай своє серце, смерть кольорам".

People protest against Hungary’s new anti-Pride law



Over 10,000 people marched through Budapest,



Protesters held ironic signs like "Sameness is trendy" & waved gray rainbow flags, calling it "Gray Pride" in a stand for LGBTQ+ rights and free expression.pic.twitter.com/h1G4wd8jL9