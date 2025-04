Несколько тысяч венгров вышли на сатирический митинг против запрета прайда в Будапеште

Несколько тысяч венгров вышли на сатирический митинг в центре Будапешта в субботу, осуждая запрет ежегодного прайда ЛГБТК+ венгерскими властями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Митингующие были одеты в основном в серое и несли плакаты, осуждающие цвета и разнообразие.

Митинг, организованный сатирическим движением Партия двухвостой собаки, состоялся вслед за несколькими другими протестами против закона о запрете прайда на том основании, что он якобы вреден для детей. Будапештский прайд должен был состояться в конце июня.

Хотя партия власти Венгрии "Фидес" заявляет, что защищает семейные ценности, критики рассматривают запрет прайда как часть более широкого наступления на демократические свободы в преддверии всеобщих выборов в следующем году.

Протестующие на субботнем митинге несли плакаты с надписями "Быть в униформе – это круто" и "Слушай свое сердце, смерть цветам".

