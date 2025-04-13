Майбутній канцлер Німеччини: Україна не стане членом ЄС і НАТО під час війни

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна у стані війни не може стати ні членом ЄС, ні членом НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Handelsblatt, пише "Європейська правда".

За його словами, обіцянка Україні членства в ЄС залишається актуальною, як і її перспектива вступу до НАТО. Однак для обох цих цілей спочатку потрібно припинити війну.

"Україна – дуже велика європейська країна, але це європейська країна, яка перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу", – заявив Мерц, якого на початку травня мають обрати канцлером Німеччини.

Він також застеріг від недооцінки витривалості Росії, кажучи, що "безжальне виснаження людей завжди було частиною російської політики".

У зв'язку з цим, за його словами, мало надії на те, "що війна вирішиться сама собою через знекровлення країни або через політичні реакції проти режиму".

Формування уряду у Німеччині після дострокових виборів 23 лютого вийшло на фінальний етап – ХДС/ХСС та СДПН 9 квітня офіційно оголосили про коаліцію.

Нагадаємо, Мерца можуть офіційно оголосити новим канцлером Німеччини 6 травня.

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