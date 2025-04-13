Будущий канцлер Германии: Украина не станет членом ЕС и НАТО во время войны

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина в состоянии войны не может стать ни членом ЕС, ни членом НАТО.

Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

По его словам, обещание Украине членства в ЕС остается актуальным, как и ее перспектива вступления в НАТО. Однако для обеих этих целей сначала нужно прекратить войну.

"Украина – очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза", – заявил Мерц, которого в начале мая должны избрать канцлером Германии.

Он также предостерег от недооценки выносливости России, говоря, что "безжалостное истощение людей всегда было частью российской политики".

В связи с этим, по его словам, мало надежды на то, "что война решится сама собой через обескровливание страны или через политические реакции против режима".

Формирование правительства в Германии после досрочных выборов 23 февраля вышло на финальный этап – ХДС/ХСС и СДПГ 9 апреля официально объявили о коалиции.

Напомним, Мерца могут официально объявить новым канцлером Германии 6 мая.

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