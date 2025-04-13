Украина передает информацию об ударе России по Сумах международным партнерам

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о передаче международным партнерам всех данных о российском баллистическом ударе по Сумах, унесшем жизни более двадцати человек.

Об этом говорится в заявлении Сибиги, которое приводит МИД, информирует "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что такая атака в большой христианский праздник является абсолютным злом.

"Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать", – отметил глава МИД Украины.

Второй месяц подряд, добавил он, Россия отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина безусловно приняла 11 марта.

"Вместо этого Россия усиливает террор. Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Москву. Сила – единственный язык, который они понимают, и единственный способ положить конец ужасному террору", – подчеркнул министр.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли более двадцати гражданских, сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.