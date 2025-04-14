Після перших президентських дебатів у Польщі рейтинг кандидата влади знизився

У Польщі майже на 5 пунктів знизився рейтинг кандидата від влади, мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

На президентських виборах 33,5% респондентів проголосували б за Рафала Тшасковського, що на 4,8 відсоткового пункту менше, тоді як за Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", проголосували б 25,5%, що на 5,4 відсоткового пункту більше.

Третє місце посів кандидат антиукраїнської "Конфедерації" Славомір Менцен, чия підтримка впала на 5,4 відсоткового пункту до 13,4%. Четвертий результат належить спікеру Сейму Шимону Головні, який набрав 2 відсоткового пункту і тепер користується підтримкою 9,1% респондентів. Серед кандидатів Магдалена Беят також зазнала значного зростання – на 3,6 відсоткового пункту до 6,3%, що дає їй п'яте місце в списку.

Інші кандидати набрали менше 2%, а Гжегож скандальний Гжегож Браун отримав підтримку 1,6% (на 0,5 відсоткового пункту більше, ніж в опитуванні 4-6 квітня).

Згідно з опитуванням, у гіпотетичному другому турі президентських виборів, в якому Тшасковський і Навроцький зустрілися б один з одним, Тшасковський зберігає явну перевагу. Він отримав би 55,7% голосів (хоча його підтримка впала на 0,4 відсоткового пункту порівняно з опитуванням 4-6 квітня). З іншого боку, Навроцький може розраховувати на 38% підтримки, що на 4,4 відсоткового пункту більше, ніж у попередньому опитуванні.

Якщо виключити з опитування тих, хто не визначився з вибором, результат був би наступним: 59,5% підтримки Тшасковського і 40,5% підтримки Навроцького.

"У другому сценарії другого туру, де Рафал Тшасковський змагається зі Славоміром Менценом, перевага Тшасковського є ще більшою" – йдеться у повідомленні. Тшасковський отримав би 56,5% голосів, що означає зростання підтримки на 3,6%. Менцен отримав би 33,7% голосів, але його підтримка впала на 4,8%, що свідчить про явний відтік прихильників.

Опитування United Surveys було проведене для Wirtualna Polska 12 квітня за допомогою CATI (телефонні інтерв'ю) та CAWI (онлайн-інтерв'ю) на репрезентативній вибірці в 1 000 осіб.

Опитування проводилося після перших теледебатів кандидатів у президенти.

Президентські вибори відбудуться 18 травня цього року, з можливим другим туром 1 червня.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

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