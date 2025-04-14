После первых президентских дебатов в Польше рейтинг кандидата власти снизился

В Польше почти на 5 пунктов снизился рейтинг кандидата от власти, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska, сообщает "Европейская правда".

На президентских выборах 33,5% респондентов проголосовали бы за Рафала Тшасковского, что на 4,8 процентного пункта меньше, тогда как за Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость", проголосовали бы 25,5%, что на 5,4 процентного пункта больше.

Третье место занял кандидат антиукраинской "Конфедерации" Славомир Менцен, чья поддержка упала на 5,4 процентного пункта до 13,4%. Четвертый результат принадлежит спикеру Сейма Шимону Головне, который набрал 2 процентных пункта и теперь пользуется поддержкой 9,1% респондентов.

Среди кандидатов Магдалена Беят также претерпела значительный рост – на 3,6 процентного пункта до 6,3%, что дает ей пятое место в списке.

Другие кандидаты набрали менее 2%, а скандальный Гжегож Браун получил поддержку 1,6% (на 0,5 процентного пункта больше, чем в опросе 4-6 апреля).

Согласно опросу, в гипотетическом втором туре президентских выборов, в котором Тшасковский и Навроцкий встретились бы друг с другом, Тшасковский сохраняет явное преимущество. Он получил бы 55,7% голосов (хотя его поддержка упала на 0,4 процентного пункта по сравнению с опросом 4-6 апреля)

. С другой стороны, Навроцкий может рассчитывать на 38% поддержки, что на 4,4 процентного пункта больше, чем в предыдущем опросе.

Если исключить из опроса тех, кто не определился с выбором, результат был бы следующим: 59,5% поддержки Тшасковского и 40,5% поддержки Навроцкого.

"Во втором сценарии второго тура, где Рафал Тшасковский соревнуется со Славомиром Менценом, преимущество Тшасковского еще больше", – говорится в сообщении. Тшасковский получил бы 56,5% голосов, что означает рост поддержки на 3,6%. Менцен получил бы 33,7% голосов, но его поддержка упала на 4,8%, что свидетельствует о явном оттоке сторонников.

Опрос United Surveys был проведен для Wirtualna Polska 12 апреля с помощью CATI (телефонные интервью) и CAWI (онлайн-интервью) на репрезентативной выборке в 1 000 человек.

Опрос проводился после первых теледебатов кандидатов в президенты.

Президентские выборы состоятся 18 мая этого года, с возможным вторым туром 1 июня.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

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