У Польщі знизився рейтинг антиукраїнської "Конфедерації"

У Польщі антиукраїнська партія "Конфедерація" утримує третє місце електоральних симпатій, але її рейтинг знизився.

Про це свідчать результати опитування Opinia24 для RMF FM, передає "Європейська правда".

Якби парламентські вибори відбулися в неділю, на них перемогла б керівна "Громадянська коаліція" з 33% голосів, на другому місці – "Право і справедливість" ("ПіС") – за партію Ярослава Качинського проголосувало б 28% респондентів.

"Конфедерація" посіла б третє місце. Її результат – 16% – є, однак, на цілих 5 відсоткових пунктів слабшим, ніж в опитуванні місячної давності. Її підтримка серед наймолодших виборців та чоловіків знизилася.

На четвертому місці опинився "Третій шлях" з результатом 7,5%. Цей результат означає, що політсила не потрапила б до Сейму через 8-відсотковий виборчий бар'єр, який застосовується до партійних коаліцій. Це все ще кращий результат, ніж у березні – тоді "Третій шлях" отримав підтримку 6,7%.

Якби вибори відбулися в неділю, явка склала б 63%.

Наймолодший електорат є найменш політично залученим. Найстарші виборці (60 років і старші) в переважній більшості прийшли б на виборчі дільниці.

Також повідомлялося, що у Польщі майже на 5 пунктів знизився рейтинг кандидата у президенти від влади, мера Варшави Рафала Тшасковського.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

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