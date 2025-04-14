В Польше снизился рейтинг антиукраинской "Конфедерации"

В Польше антиукраинская партия "Конфедерация" удерживает третье место электоральных симпатий, но ее рейтинг снизился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24 для RMF FM, передает "Европейская правда".

Если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, на них победила бы правящая "Гражданская коалиция" с 33% голосов, на втором месте – "Право и справедливость" ("ПиС") – за партию Ярослава Качиньского проголосовало бы 28% респондентов.

"Конфедерация" заняла бы третье место. Ее результат – 16% – однако, на целых 5 процентных пунктов слабее, чем в опросе месячной давности. Ее поддержка среди молодых избирателей и мужчин снизилась.

На четвертом месте оказался "Третий путь" с результатом 7,5%. Этот результат означает, что политсила не попала бы в Сейм из-за 8-процентного избирательного барьера, который применяется к партийным коалициям. Это все еще лучший результат, чем в марте – тогда "Третий путь" получил поддержку 6,7%.

Если бы выборы состоялись в воскресенье, явка составила бы 63%.

Самый молодой электорат является наименее политически вовлеченным. Самые старшие избиратели (60 лет и старше) в подавляющем большинстве пришли бы на избирательные участки.

Также сообщалось, что в Польше почти на 5 пунктов снизился рейтинг кандидата в президенты от власти, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Как сообщалось, заявки на участие в нынешних президентских выборах в Польше подали 17 кандидатов – это наибольшее количество претендентов на президентское кресло с 1995 года.

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