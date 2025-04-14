Литва выделила на украинское производство дальнобойного вооружения 10 млн евро

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения 10 млн евро.

Об этом сообщило Минобороны в понедельник, 14 апреля, передает "Европейская правда".

По словам Умерова, эти 10 млн – результат первого транша в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года.

"Это оружие уже эффективно работает на фронте – усиливая нашу дальность, точность и мощь", – подчеркнул он.

Умеров рассказал, что Украина вместе с литовскими партнерами работает над следующим этапом – еще 10 млн евро помощи, которые позволят расширить производство и усилить наши дальнобойные возможности еще больше.

Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 11 апреля Литва обязалась выделить 30 млн евро на различные форматы военной помощи Киеву.

В марте "Коалиция дронов", в которую входит также Литва, выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.