У Німеччині затримали 6 осіб, які хотіли здертися на знаменитий кельнський собор

Німецька поліція в Кельні затримала п'ятьох французів і бельгійку, які намагалися здертися на знаменитий міський собор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Поліція повідомила, що їх поінформували приватні охоронці церкви, які помітили молодих альпіністів з налобними ліхтарями на своїх камерах спостереження посеред ночі.

Поліцейські в спецзасобах оточили собор, а над північним куполом завис гелікоптер, поки п'ятеро альпіністів не були затримані на сходах вежі. Влада повідомила, що чоловікам було від 18 до 27 років, жінці – 26. Їхні особи не були розкриті відповідно до німецьких правил конфіденційності.

Поліція конфіскувала фотоапарат, мобільний телефон і відмичку. Під час обшуку будівлі вони виявили кілька дверей, які, очевидно, були виламані, а також рюкзаки з альпіністським спорядженням.

Двокупольний собор є туристичною визначною пам'яткою і одним з найстаріших і найважливіших католицьких місць паломництва в Північній Європі. Він вважається найвідомішим храмом Німеччини.

У березні у Лондоні чоловік, який видерся на вежу Єлизавети знаменитого Біг Бена, після проведених нагорі 16 годин спустився вниз, після чого його затримали правоохоронці.

А у Флоренції чеський митець Вацлав Пішвейц заліз голим на вершину відомої ренесансної скульптури Геракла і Какоса в центрі міста.