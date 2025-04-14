В Германии задержали 6 человек, которые хотели взобраться на знаменитый собор

Немецкая полиция в Кельне задержала пятерых французов и бельгийку, которые пытались взобраться на знаменитый городской собор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Полиция сообщила, что их проинформировали частные охранники церкви, которые заметили молодых альпинистов с налобными фонарями на своих камерах наблюдения посреди ночи.

Полицейские в спецсредствах окружили собор, а над северным куполом завис вертолет, пока пятеро альпинистов не были задержаны на лестнице башни. Власти сообщили, что мужчинам было от 18 до 27 лет, женщине – 26. Их личности не были раскрыты в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности.

Полиция конфисковала фотоаппарат, мобильный телефон и отмычку. Во время обыска здания они обнаружили несколько дверей, которые, очевидно, были выломаны, а также рюкзаки с альпинистским снаряжением.

Двухкупольный собор является туристической достопримечательностью и одним из старейших и важнейших католических мест паломничества в Северной Европе. Он считается самым известным храмом Германии.

В марте в Лондоне мужчина, взобравшийся на башню Елизаветы знаменитого Биг Бена, после проведенных наверху 16 часов спустился вниз, после чего его задержали правоохранители.

А во Флоренции чешский художник Вацлав Пишвейц залез голым на вершину известной ренессансной скульптуры Геракла и Какоса в центре города.