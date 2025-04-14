Україна отримала майже $1 млрд від Британії за рахунок росактивів

Велика Британія в понеділок, 14 квітня, направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів (990 млн доларів) у межах кредитного механізму "Групи семи" з використанням заморожених активів Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Останній британський транш Україні є другим з трьох запланованих платежів на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів. Перший відбувся 6 березня і становив 752 млн фунтів стерлінгів.

Решта коштів, як планується, буде виплачена у 2026 році.

"Світ змінюється на наших очах, перекроєний глобальною нестабільністю, зокрема російською агресією в Україні", – прокоментувала міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 року Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.