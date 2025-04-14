Украина получила почти $1 млрд от Британии за счет росактивов

Великобритания в понедельник, 14 апреля, направила Украине 752 млн фунтов стерлингов (990 млн долларов) в рамках кредитного механизма "Группы семи" с использованием замороженных активов России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Последний британский транш Украине является вторым из трех запланированных платежей на общую сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов. Первый состоялся 6 марта и составил 752 млн фунтов стерлингов.

Остальные средства, как планируется, будут выплачены в 2026 году.

"Мир меняется на наших глазах, перекроенный глобальной нестабильностью, в частности российской агрессией в Украине", – прокомментировала министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса, а в январе 2025 – первые 3 млрд евро от ЕС.