Министр экономики Испании отправляется в США говорить о тарифах

Испанский министр экономики, торговли и предпринимательства Карлос Куэрпо на этой неделе отправится в США для переговоров по тарифам администрации Дональда Трампа.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на elDiario.es.

Куэрпо во вторник, 15 апреля, встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом "с целью укрепления связей с одним из наших крупнейших торговых партнеров", заявили в Минэкономики Испании.

По словам испанского министра, США на прошлой неделе "открыли двери для переговоров, введя 90-дневный частичный мораторий на тарифы".

"Я считаю, что это важный момент на этом новом этапе, чтобы увидеть, способны ли мы все достичь сбалансированного соглашения между обеими сторонами", – пояснил он.

В рамках своего визита в США Куэрпо также встретится с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой и бизнесменами, которые пострадали от торговой войны, развернутой администрацией Трампа.

Поездка испанской делегации происходит "в координации и постоянном контакте с Европейской комиссией", отмечают в Министерстве экономики Испании.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира. В ответ ЕС также отложил свои контрмеры против США.

В начале апреля правительство Испании анонсировало план стоимостью 14,1 млрд евро, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику.