"Не имею достаточно информации": Фицо не осудил Россию за удар по Сумах

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо не упомянул Россию в своем осуждении удара по Сумах, который унес жизни по меньшей мере 35 гражданских украинцев.

Такие слова прозвучали во время брифинга Фицо в словацком городе Кошице 14 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postoj.sk.

Журналисты поинтересовались мнением премьера Словакии об ударе РФ по Сумах, поскольку он не комментировал его в воскресенье.

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но я не имею достаточно информации, чтобы сейчас что-то сказать", – отреагировал Фицо.

Ранее российский удар осудил президент Словакии Петер Пеллегрини, а словацкая оппозиция попутно раскритиковала премьер-министра за молчание.

Роберт Фицо является одним из немногих европейских политиков, которые встречались с главой Кремля Владимиром Путиным после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В Вербное воскресенье 13 апреля Россия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 35 гражданских. Европейские политики и лидеры осудили атаку РФ.

Американский президент Дональд Трамп назвал удар России по Сумам "ужасным", но добавил, что "мне сказали, что они совершили ошибку".