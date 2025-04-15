Наводнения 2024 года в Европе были самыми масштабными за десятилетие

Прошлогодние наводнения на территории Европы оказались самыми масштабными для континента более чем за 10 лет.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном докладе Европейской службы по мониторингу климатических изменений Copernicus и Всемирной метеорологической организации.

Наводнения 2024 года стали для Европы самыми масштабными с 2013 года и затронули 30% сети рек на континенте, из которых на 12% было серьезное наводнение.

От наводнений пострадали более 410 тысяч жителей этих регионов, 335 человек погибли, из которых больше всего – в результате октябрьских наводнений в Испании.

В отчете отметили погодный дисбаланс между западной и восточной частью континента. Так, именно Западная Европа больше всего пострадала от наводнений. 2024 год вошел в десятку самых дождливых лет с 1950-х.

А вот в Восточной Европе аномалии характеризовались чрезмерно высокой температурой и засухой. На юго-востоке Европы зафиксировали самую длительную "волну жары" – в течение 13 дней.

Темпы таяния ледников в Скандинавии оказались самыми быстрыми за все время наблюдения.

Также в докладе подтвердили выводы предыдущего прогноза о том, что 2024 год глобально стал самым жарким в истории наблюдений, в том числе для Европы. Средняя температура воздуха на планете уже на 1,3 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период.

Как сообщалось, один из самых известных ледников Норвегии настолько уменьшился в размере, что больше не будет виден для туристов под горой.

В октябре в заполярном норвежском городе Тромсе зафиксировали 100-летний "теплый" рекорд.