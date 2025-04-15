В столице Эстонии возросло количество заявок на поступление в школы с эстонским языком обучения и уменьшилось – в русскоязычные школы, после того как в последних начался постепенный процесс перехода на эстонский язык обучения.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом сказал заместитель мэра по вопросам образования Алексей Яшин.

В мэрии заметили изменения в выборе учебных заведений родителями новых учеников после того, как школы Таллинна с русским языком обучения начали поэтапно переводить на эстонский.

По словам заместителя мэра, в первый год нововведения значительных изменений не заметили. Из примерно 3200 детей, которые пойдут в столичные школы, 2265 родители хотят отдать в школы сразу с эстонским языком обучения, а в русскоязычные – 980, что на 200 меньше, чем в прошлом году.

Если в 2023 году в школы, где должны были запустить переход на эстонский язык обучения, подали 38% заявок всех первоклассников, теперь это 30%.

Для 700 будущих первоклассников еще не подали заявки, поэтому картина еще может скорректироваться.

12 декабря 2022 года парламент Эстонии принял закон, создавший основу и условия для перехода образования на эстонский язык. Закон установил, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский. Тогдашний премьер Эстонии Кая Каллас, которая активно продвигала эту реформу, убеждена, что язык образования является вопросом национальной безопасности страны.

Среди русскоязычных учителей в Эстонии, которые в июне 2024 года сдавали языковой экзамен по эстонскому языку в связи с переходом школ на эстонский язык образования, успешно сдали его только пятая часть.