У Брюсселі обговорили інтеграцію оборонних галузей ЄС та України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 квітня обговорила з віцепрем'єром України з питань технологій та інновацій Михайлом Федоровим плани щодо інтеграції оборонних галузей Євросоюзу та України.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" на брифінгу 15 квітня у Брюсселі, повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

Подеста підкреслила, що питання інтеграції європейської та української оборонної промисловості, яке обговорили фон дер Ляєн та Федоров, неодноразово піднімалося у минулому, і сьогодні знайшло своє продовження.

"Вони (фон дер Ляєн та Федоров. – Ред.) обговорили, як ми будемо просувати інтеграцію наших оборонних галузей з Україною. Це тема, про яку президентка Єврокомісії неодноразово згадувала у минулому, тож це є продовженням даних намірів", – повідомила речниця Єврокомісії.

Вона зауважила, що вказана тема "пов'язана з цифровою сферою".

"Ви дуже добре знаєте, що ми розглядаємо Україну як взірець інновацій і ефективності в плані оборони. Навчання одне в одного і підтримка оборонної промисловості один одного може бути лише на користь", – підкреслила Подеста.

Варто зауважити, що Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Михайлом Федоровим розмістила допис у соціальній мережі Х (Twitter), у якому зазначила, що "Європа продовжить підтримувати хоробру українську армію".

"Ми працюємо над інтеграцією наших оборонних галузей. Україна є зразком інновацій та ефективності", – додала вона.

