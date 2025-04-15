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У Брюсселі обговорили інтеграцію оборонних галузей ЄС та України

Новини — Вівторок, 15 квітня 2025, 14:23 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 квітня обговорила з віцепрем'єром України з питань технологій та інновацій Михайлом Федоровим плани щодо інтеграції оборонних галузей Євросоюзу та України.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" на брифінгу 15 квітня у Брюсселі, повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

Подеста підкреслила, що питання інтеграції європейської та української оборонної промисловості, яке обговорили фон дер Ляєн та Федоров, неодноразово піднімалося у минулому, і сьогодні знайшло своє продовження.

"Вони (фон дер Ляєн та Федоров. – Ред.) обговорили, як ми будемо просувати інтеграцію наших оборонних галузей з Україною. Це тема, про яку президентка Єврокомісії неодноразово згадувала у минулому, тож це є продовженням даних намірів", – повідомила речниця Єврокомісії. 

Вона зауважила, що вказана тема "пов'язана з цифровою сферою".

"Ви дуже добре знаєте, що ми розглядаємо Україну як взірець інновацій і ефективності в плані оборони. Навчання одне в одного і підтримка оборонної промисловості один одного може бути лише на користь", – підкреслила Подеста.

Варто зауважити, що Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Михайлом Федоровим розмістила допис у соціальній мережі Х (Twitter), у якому зазначила, що "Європа продовжить підтримувати хоробру українську армію".

"Ми працюємо над інтеграцією наших оборонних галузей. Україна є зразком інновацій та ефективності", – додала вона.

Нагадаємо, що у Києві вже почав роботу Офіс оборонних інновацій – хаб, який "створить міст" між українською та європейською оборонною промисловістю і дозволить обмінюватися досвідом. 

Також варто зауважити, що у межах безпекової ініціативи ЄС SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах із ОПК держав Євросоюзу.

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Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн
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