Фон дер Ляйен и Федоров обсудили интеграцию оборонных отраслей ЕС и Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 апреля обсудила с вице-премьером Украины по вопросам технологий и инноваций Михаилом Федоровым планы по интеграции оборонных отраслей Евросоюза и Украины.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" на брифинге 15 апреля в Брюсселе, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

Подеста подчеркнула, что вопрос интеграции европейской и украинской оборонной промышленности, который обсудили фон дер Ляйен и Федоров, неоднократно поднимался в прошлом, и сегодня нашел свое продолжение.

"Они (фон дер Ляйен и Федоров. – Ред.) обсудили, как мы будем продвигать интеграцию наших оборонных отраслей с Украиной. Это тема, о которой президент Еврокомиссии неоднократно упоминала в прошлом, поэтому это является продолжением данных намерений", – сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она отметила, что указанная тема "связана с цифровой сферой".

"Вы очень хорошо знаете, что мы рассматриваем Украину как образец инноваций и эффективности в плане обороны. Обучение друг у друга и поддержка оборонной промышленности друг друга может быть только на пользу", – подчеркнула Арианна Подеста.

Стоит заметить, что Урсула фон дер Ляйен после встречи с Михаилом Федоровым разместила сообщение в социальной сети Х (Twitter), в котором отметила, что "Европа продолжит поддерживать храбрую украинскую армию".

"Мы работаем над интеграцией наших оборонных отраслей. Украина является образцом инноваций и эффективности", – добавила она.

Ukraine's resistance is tested daily.



Europe will keep supporting the brave Ukrainian army, I told @FedorovMykhailo



We're working on integrating our defence industries.



Ukraine's is a model of innovation and efficiency.



So more cooperation between us will also greatly benefit… pic.twitter.com/zOPq6guRq7