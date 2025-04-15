Рютте: переговори непрості, але ми все одно підтримуємо прагнення Трампа до миру

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Одеси у вівторок висловив підтримку прагненню президента США Трампа до миру в Україні попри, за його словами, "непрості переговори" з Україною і Росією.

Про це Рютте сказав у зверненні до преси спільно з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

За словами Рютте, вони із президентом України обговорили "важливі переговори", які президент Трамп веде з Україною, а також з Росією, щоб спробувати закінчити війну.

"Ці переговори нелегкі – не в останню чергу після цього жахливого кровопролиття (в Сумах) – але ми усі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", – сказав генсек НАТО.

Він додав, що інші члени Альянсу – в тому числі завдяки зусиллям на чолі з Францією і Британією – готові, бажають і здатні взяти на себе більше відповідальності за допомогу в забезпеченні миру, "коли настане час".

15 квітня Рютте повідомив про свій візит до Одеси разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент Трамп заявив, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України, та стверджував, що йому сказали, нібито Росія припустилася помилки в Сумах.

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