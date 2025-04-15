Рютте: переговоры непростые, но мы все равно поддерживаем стремление Трампа к миру

Генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Одессу во вторник выразил поддержку стремлению президента США Трампа к миру в Украине несмотря на, по его словам, "непростые переговоры" с Украиной и Россией.

Об этом Рютте сказал в обращении к прессе совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

По словам Рютте, они с президентом Украины обсудили "важные переговоры", которые президент Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться закончить войну.

"Эти переговоры нелегкие – не в последнюю очередь после этого ужасного кровопролития (в Сумах) – но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что другие члены Альянса – в том числе благодаря усилиям во главе с Францией и Британией – готовы, желают и способны взять на себя больше ответственности за помощь в обеспечении мира, "когда наступит время".

15 апреля Рютте сообщил о своем визите в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, президент Трамп заявил, что "не имеет ничего общего " с войной России против Украины, и утверждал, что ему сказали, якобы Россия допустила ошибку в Сумах.

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