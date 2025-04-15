Парламент принял последний шаг для присоединения Украины к роумингу ЕС

Верховная Рада 15 апреля приняла во втором чтении законопроект №12150 в рамках усилий по присоединению Украины к единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Принятый Радой законопроект, как отмечается, приближает украинский телекоммуникационный рынок к стандартам ЕС и расширяет полномочия национального регулятора телекоммуникаций (НКЭК).

Среди прочего, документ определяет, что европейским операторам не нужно будет проходить процедуру общей авторизации в Украине, если они не будут предоставлять услуг электронных коммуникаций.

Кроме того, законопроект определяет полномочия НКЭК, необходимые для улучшения работы услуги "Роуминг как дома" (Roam Like at Home) в Украине.

"Это завершающий законодательный этап на пути к единой роуминговой зоне с ЕС. После всех формальных процедур украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных затрат", – добавили в Минцифры.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными в Украине без переплат благодаря договоренности операторов в связи с полномасштабным вторжением России и выездом значительного количества украинцев в страны Европы.

Этот режим действует на временной основе с начала активной фазы войны и последний раз был продлен в июле 2024 года на один год.

В июне прошлого года, кроме того, президент Владимир Зеленский подписал закон №10265, который предусматривает присоединение Украины к единой роуминговой зоне Европейского Союза.