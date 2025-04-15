Президент Молдовы обсудила с Рютте сотрудничество страны с НАТО
Президент Молдова Майя Санду 15 апреля встретилась в Кишиневе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находился в стране транзитом.
Об этом сообщили в офисе президента Молдовы, пишет "Европейская правда".
Переговоры Санду и Рютте были сосредоточены на развитии безопасности в регионе, усилиях по восстановлению мира и сотрудничества между Молдовой и НАТО на основе новой программы партнерства, принятой правительством в январе 2025 года.
Молдова сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира" уже более 30 лет.
Поддержка Альянса помогла Молдове укрепить свою способность предотвращать кризисы и реагировать на них, модернизировать институты сектора безопасности и обороны, а также защитить свое информационное и киберпространство, отметили в офисе президента Молдовы.
Напомним, Рютте 15 апреля посетил Одессу, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Одессе Рютте выразил поддержку стремлению президента США Трампа к миру в Украине несмотря на, по его словам, "непростые переговоры" с Украиной и Россией.