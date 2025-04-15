Швеція викликала російського посла після ударів по Кривому Рогу й Сумах

Міністерство закордонних справ Швеції 15 квітня викликало посла Росії в Стокгольмі у звʼязку з ударами РФ по українських цивільних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба шведського зовнішньополітичного відомства.

Главі посольства Росії у Швеції висловили протест "проти безперервних нападів Росії на українські міста та цивільних осіб, а також проти серйозних атак на міста Суми та Кривий Ріг, що сталися протягом останніх тижнів", зазначили у шведському МЗС.

"Під час виклику було наголошено на зобов'язанні Росії захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права", – додали у відомстві.

Міністерка закордонних справ Швеція Марія Мальмер Стенергард у коментарі SVT додала, що під час виклику посла РФ був укотре озвучений заклик негайно вивести всі російські війська з української території.

Напередодні виховну бесіду провели з представником російського посольства у Литві.

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