Швеція викликала російського посла після ударів по Кривому Рогу й Сумах
Міністерство закордонних справ Швеції 15 квітня викликало посла Росії в Стокгольмі у звʼязку з ударами РФ по українських цивільних.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба шведського зовнішньополітичного відомства.
Главі посольства Росії у Швеції висловили протест "проти безперервних нападів Росії на українські міста та цивільних осіб, а також проти серйозних атак на міста Суми та Кривий Ріг, що сталися протягом останніх тижнів", зазначили у шведському МЗС.
"Під час виклику було наголошено на зобов'язанні Росії захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру відповідно до міжнародного гуманітарного права", – додали у відомстві.
Міністерка закордонних справ Швеція Марія Мальмер Стенергард у коментарі SVT додала, що під час виклику посла РФ був укотре озвучений заклик негайно вивести всі російські війська з української території.
Напередодні виховну бесіду провели з представником російського посольства у Литві.
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