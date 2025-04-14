Литва викликає російського посла через удар по Сумах

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії у Вільнюсі після удару по Сумах, внаслідок чого загинули щонайменше 34 людини.

Заяву зовнішньополітичного відомства країни цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

У МЗС Литви заявили, що "ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя", а відтак викликали представника посольства Росії у Вільнюсі.

"Відповідальність також поділяють всі, хто працює на злочинний режим Кремля, в тому числі російські дипломати", – наголосили там.

Станом на вечір неділі кількість загиблих внаслідок двох ударів по Сумах 13 квітня зросла до 34, постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зазначив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Трамп хоче зупинити війну.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

Американського президента Дональда Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо".

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав він.