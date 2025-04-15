Швеция вызвала российского посла после ударов по Кривому Рогу и Сумах

Министерство иностранных дел Швеции 15 апреля вызвало посла России в Стокгольме в связи с ударами РФ по украинским гражданским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба шведского внешнеполитического ведомства.

Главе посольства России в Швеции выразили протест "против непрерывных нападений России на украинские города и гражданских лиц, а также против серьезных атак на города Сумы и Кривой Рог, которые произошли в течение последних недель", отметили в шведском МИД.

"Во время вызова было отмечено обязательство России защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом", – добавили в ведомстве.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в комментарии SVT добавила, что во время вызова посла РФ был в очередной раз озвучен призыв немедленно вывести все российские войска с украинской территории.

Накануне воспитательную беседу провели с представителем российского посольства в Литве.

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