Німецький парламент проведе спеціальне засідання до 80-ліття закінчення Другої світової

Німецький Бундестаг проведе 8 травня спеціальне засідання з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни та падіння нацистської диктатури.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Очікується, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступить з пам'ятною промовою, а лідер консерваторів Фрідріх Мерц, який має бути обраний канцлером країни 6 травня, також буде присутній.

Анке Релінгер, президентка верхньої палати парламенту, Бундесрату, також має бути присутня на церемонії, разом з дипломатичними представниками та головою Конституційного суду Німеччини.

"Друга світова війна була найжорстокішою і найкривавішою війною в історії. Ми пам'ятаємо і не забуваємо", – заявила у вівторок президентека Бундестагу Юлія Клекнер.

Клекнер має виголосити промову, присвячену наслідкам війни для жінок і урокам конфлікту для сьогодення.

У Берліні був встановлений вихідний день на честь 80-ї річниці закінчення війни 8 травня 1945 року.

На 40-ві роковини у 1985 році промова тодішнього президента Ріхарда фон Вайцзеккера потрапила в міжнародні новини завдяки чіткому визнанню провини багатьох німців до нацистських злочинів і відповідальності наступних поколінь.

Хоча багато німців вважали події 1945 року поразкою, Вайцзеккер наполягав на тому, що 8 травня – це "день визволення" від "нелюдської системи нацистської тиранії".

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.