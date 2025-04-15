Немецкий парламент проведет специальное заседание к 80-летию окончания Второй мировой

Немецкий Бундестаг проведет 8 мая специальное заседание по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и падения нацистской диктатуры.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступит с памятной речью, а лидер консерваторов Фридрих Мерц, который должен быть избран канцлером страны 6 мая, также будет присутствовать.

Анке Релингер, президент верхней палаты парламента, Бундесрата, также должна присутствовать на церемонии, вместе с дипломатическими представителями и председателем Конституционного суда Германии.

"Вторая мировая война была самой жестокой и кровавой войной в истории. Мы помним и не забываем", – заявила во вторник президентека Бундестага Юлия Клекнер.

Клекнер должна произнести речь, посвященную последствиям войны для женщин и урокам конфликта для настоящего.

В Берлине был установлен выходной день в честь 80-й годовщины окончания войны 8 мая 1945 года.

На 40-ю годовщину в 1985 году речь тогдашнего президента Рихарда фон Вайцзеккера попала в международные новости благодаря четкому признанию вины многих немцев в нацистских преступлениях и ответственности последующих поколений.

Хотя многие немцы считали события 1945 года поражением, Вайцзеккер настаивал на том, что 8 мая – это "день освобождения" от "бесчеловечной системы нацистской тирании".

Напомним, главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.