Польские пограничники нашли два тела в реке на границе с Беларусью

В реке Буг на границе Польши с Беларусью нашли тела двух мужчин – вероятно, мигрантов, которые пытались пересечь границу.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Представитель местного отделения пограничной службы Дариуш Сеницкий рассказал, что тела двух мужчин нашли в реке Буг, по которой в том месте проходит государственная граница между Польшей и Беларусью, во вторник, 15 апреля.

Пресс-секретарь полиции города Бяла-Подляска уточнила, что погибших нашли в районе пограничного села Старый Бубель. Тела были уже в плохом состоянии. Следствие устанавливает личности погибших и причину смерти.

"Не исключено, что это тела мигрантов – потому что некоторое время в том районе была попытка пересечения границы большой группой людей и мы получали информацию о том, что некоторые могли утонуть", – отметил представитель Сеницкий.

Он добавил, что тогда польские службы два дня обследовали дно реки, ища возможных утопленников, но никого не нашли.

Министр внутренних дел и администрации Мацей Дущик в комментариях TVP Info тоже высказал мнение, что речь может идти о мигрантах, которых "толкнули в воду белорусские службы" в середине марта.

"Это один из элементов провокации. Там было около десятка людей, которых толкали в воду. Некоторых спасли польские пограничники. Конечно, глядя на то, как люди тонут, они помогли... Некоторые люди, вероятно, не умели плавать. Возможно, они утонули с белорусской стороны реки", – сказал замминистра. Он добавил, что утопленников нашли, когда они всплыли с польской стороны.

Перед этим 5 апреля польские пограничники также нашли в Буге на линии границы неизвестного утопленника, его личность еще устанавливают.

По подсчетам польской пограничной службы, с начала 2025 года по линии белорусско-польской границы в Люблинском воеводстве было около 300 попыток нелегального пересечения границы и их становится все больше.

Напомним, искусственный миграционный кризис на восточной границе Польши и балтийских государств возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей – после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и принудительную посадку в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера.

После того охрану границ усилили, в частности Польша построила пятиметровый забор на границе с Беларусью протяженностью более 180 км. Поток мигрантов в конце концов снизился, но проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется.

С лета 2024 года на отдельных участках границы создали специальную буферную зону шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров от линии границы, заходить в которую запрещено.

В марте 2025 года правительство Польши снова объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления.

В конце марта правительство Польши ограничило право на обращение за международной защитой.