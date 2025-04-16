У Польщі почався дисциплінарний суд над лікарями, які агітували проти ковід-вакцин

У Вроцлаві почався дисциплінарний суд над 45 лікарями, які під час пандемії коронавірусу виступали проти вакцинації.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

45 медиків, що діяли у рамках Польського товариства незалежних лікарів і науковців, звинувачують у поширенні під час пандемії інформації, що суперечить сучасним медичним знанням.

Зокрема, члени товариства підписали так званий "Лист сотні", де викривлено наводили інформацію про дослідження новостворених вакцин від COVID-19 та критикували загальну стратегію протидії пандемії. Деякі підписанти згодом відкликали свої підписи.

Розгляд відбувається не у суді, а у межах органу самоврядування лікарів (польською – Izba lekarska), що має свої регіональні філії.

Це лише одна група з близько сотні осіб, яким загрожують такі звинувачення та позбавлення лікарської ліцензії.

Суди будуть відбуватися у дисциплінарних судах трьох медичних палат – у Вроцлаві, Познані і Гданську.

Нагадаємо, у Словаччині восени 2024 року глава МОЗ пішла у відставку після підтримки урядом доповіді антивакцинатора з конспірологічними твердженнями про пандемію.

У квітні парламент Словаччини схвалив закон про компенсації людям, які отримали штрафи за порушення ковідних обмежень, або платили за вимушене проживання в карантинних закладах.