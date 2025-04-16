В Польше начался дисциплинарный суд над врачами, агитировавшими против ковид-вакцин

Во Вроцлаве начался дисциплинарный суд над 45 врачами, которые во время пандемии коронавируса выступали против вакцинации.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

45 медиков, действовавших в рамках Польского общества независимых врачей и ученых, обвиняют в распространении во время пандемии информации, противоречащей современным медицинским знаниям.

В частности, члены общества подписали так называемое "Письмо сотни", где искаженно приводили информацию об исследовании созданных вакцин от COVID-19 и критиковали общую стратегию противодействия пандемии. Некоторые подписанты впоследствии отозвали свои подписи.

Разбирательство происходит не в суде, а в рамках органа самоуправления врачей (Izba lekarska), имеющего свои региональные филиалы.

Это лишь одна группа из около сотни человек, которым грозят такие обвинения и лишение врачебной лицензии.

Суды будут проходить в дисциплинарных судах трех медицинских палат – во Вроцлаве, Познани и Гданьске.

Напомним, в Словакии осенью 2024 года глава Минздрава ушла в отставку после поддержки правительством доклада антивакцинатора с конспирологическими утверждениями о пандемии.

В апреле парламент Словакии одобрил закон о компенсации людям, которые поймали штрафы за нарушение ковидных ограничений, или платили за вынужденное проживание в карантинных учреждениях.