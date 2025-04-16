У Єврокомісії відповіли на закид Фіцо про парад в Москві 9 травня

Словаччина ще у 2022 році взяла на себе зобов’язання в рамках відповідного рішення Ради ЄС відхиляти запрошення на будь-які політичні заходи на території Росії та повинна його дотримуватися.

Про це під час брифінгу 16 квітня у Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер у відповідь на прохання прокоментувати критичну заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що "ніхто не може вказувати йому", чи їхати в Москву чи ні, передає кореспондент "Європейської правди".

Хіппер підкреслила, що ще у 2022 році держави ЄС домовилися відхиляти всі запрошення з Росії на заходи, подібні параду 9 травня, і Словаччина погодилася це робити.

"Росія використовує вшанування закінчення Другої світової війни для виправдання своєї агресивної війни проти України… З нашого боку важливо не надавати цьому легітимності, беручи участь у таких заходах, як цей парад. І, власне, у нас також є рішення Ради з цього приводу: держави-члени, включаючи Словаччину, погодилися у 2022 році відхиляти такі запрошення", – заявила речниця Єврокомісії.

На уточнювальне питання щодо можливого візиту у Москву очільника держави-кандидата на членство в ЄС – президента Сербії Александра Вучича, відповів інший речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, відповідальний за питання розширення ЄС.

"Сербія подала заявку і веде переговори про членство в ЄС. Рішення Сербії означає, що країна хоче приєднатися до ЄС, в тому числі і в питаннях зовнішньої політики. Отже, ЄС хоче бачити Сербію надійним європейським партнером, який поділяє спільні принципи, цінності, питання безпеки і процвітання, і нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у цій стратегічній позиції", – заявив він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заочно звернувся до глави дипломатії ЄС Каї Каллас та сказав, що "ніхто не може вказувати мені, куди я повинен чи не повинен їхати".

Премʼєр Словаччини вкотре підтвердив, що 9 травня його можна буде знайти у Москві.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.