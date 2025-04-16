В Еврокомиссии ответили на заявление Фицо о параде в Москве 9 мая

Словакия еще в 2022 году взяла на себя обязательства в рамках соответствующего решения Совета ЕС отклонять приглашения принять участие в любых политических мероприятиях на территории России и должна придерживаться этого обязательства.

Об этом во время брифинга 16 апреля в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер в ответ на просьбу прокомментировать критическое заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что "никто не может указывать ему", ехать в Москву или нет, передает корреспондент "Европейской правды".

Хиппер подчеркнула, что еще в 2022 году государства ЕС договорились отклонять все приглашения из России на мероприятия, подобные параду 9 мая, и Словакия согласилась это делать.

"Россия использует чествование окончания Второй мировой войны для оправдания своей агрессивной войны против Украины... С нашей стороны важно не придавать этому легитимности, участвуя в таких мероприятиях, как этот парад. И, собственно, у нас также есть решение Совета по этому поводу: государства-члены, включая Словакию, согласились в 2022 году отклонять такие приглашения", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

На уточняющий вопрос относительно возможного визита в Москву главы государства-кандидата на членство в ЕС – президента Сербии Александра Вучича, ответил другой представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, ответственный за вопросы расширения ЕС.

"Сербия подала заявку и ведет переговоры о членстве в ЕС. Решение Сербии означает, что страна хочет присоединиться к ЕС, в том числе и в вопросах внешней политики. Следовательно, ЕС хочет видеть Сербию надежным европейским партнером, который разделяет общие принципы, ценности, вопросы безопасности и процветания, и нам нужно, чтобы Сербия заверила нас в этой стратегической позиции", – заявил он.

Как сообщалось, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заочно обратился к главе дипломатии ЕС Кайе Каллас и сказал, что "никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ехать".

Премьер Словакии в очередной раз подтвердил, что 9 мая его можно будет найти в Москве.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.