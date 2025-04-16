ЗМІ: Гегсет заспокоював союзників після скандальної заяви щодо України на "Рамштайні"

Глава Пентагону Піт Гегсет намагався заспокоїти союзників по НАТО в лютому після того, як його коментарі про мирний процес щодо України на засіданні формату "Рамштайн" викликали у партнерів тривогу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

В середині лютого, нагадує видання, Гегсет приїхав до Брюсселя на свою першу зустріч міністрів оборони країн НАТО, де виступив також на зустрічі формату "Рамштайн".

Тоді глава Пентагону заявив, що Україна має залишити надію на повернення всіх захоплених Росією земель і повернення до кордонів до 2014 року. Він також розвіяв надії українців на вступ до НАТО у найближчому майбутньому.

Через два місця по ліву руку від Гегсета сидів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який не мав достатньо часу, щоб обміркувати почуте. А ближче до вечора надійшли повідомлення про розмову президента США Дональда Трампа і глави Кремля Владіміра Путіна.

Після того як Гегсет відверто попередив своїх колег з урядів країн НАТО про суть планів Трампа щодо України, він спробував заспокоїти їх за зачиненими дверима.

За словами неназваного високопосадовця з Європи, він сказав їм не хвилюватися. "Ми знаємо, хто хороші. Ми знаємо, хто погані", – говорив Гегсет, згідно зі словами високопосадовця.

На другий день зібрання міністрів НАТО британському міністру Гілі виповнилося 65 років. Після міністерської зустрічі він разом з помічниками піднявся на четвертий поверх штаб-квартири НАТО, де розташована "база" Великої Британії, і офіційні особи вручили йому святковий торт. Проте ніхто, за даними видання, не мав особливого настрою святкувати.

За зачиненими дверима Гегсет сказав своїм колегам з НАТО, що будь-яка довготривала мирна угода повинна включати гарантії безпеки, тобто зобов'язання інших країн захистити Україну від майбутньої агресії з боку Росії. При цьому Гегсет виключив найсильніший варіант для України – членство в НАТО.

Нагадаємо, під час квітневої зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі Гегсет не був присутній фізично, він брав участь онлайн. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що американський міністр не прибув через завантажений графік.

У той самий час міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що США продовжують безпекову допомогу Україні і стоять "поряд з нами".