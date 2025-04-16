СМИ: Хегсет успокаивал союзников после скандального заявления по Украине на "Рамштайне"

Глава Пентагона Пит Хегсет пытался успокоить союзников по НАТО в феврале после того, как его комментарии о мирном процессе по Украине на заседании формата "Рамштайн" вызвали у партнеров тревогу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В середине февраля, напоминает издание, Хегсет приехал в Брюссель на свою первую встречу министров обороны стран НАТО, где выступил также на встрече формата "Рамштайн".

Тогда глава Пентагона заявил, что Украина должна оставить надежду на возвращение всех захваченных Россией земель и возвращение к границам до 2014 года. Он также развеял надежды украинцев на вступление в НАТО в ближайшем будущем.

Через два места по левую руку от Хегсета сидел министр обороны Великобритании Джон Хили, у которого не было достаточно времени, чтобы обдумать услышанное. А ближе к вечеру поступили сообщения о разговоре президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

После того как Хегсет откровенно предупредил своих коллег из правительств стран НАТО о сути планов Трампа в отношении Украины, он попытался успокоить их за закрытыми дверями.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника из Европы, он сказал им не волноваться. "Мы знаем, кто хорошие. Мы знаем, кто плохие", – говорил Хегсет, по словам высокопоставленного чиновника.

На второй день собрания министров НАТО британскому министру Хили исполнилось 65 лет. После министерской встречи он вместе с помощниками поднялся на четвертый этаж штаб-квартиры НАТО, где расположена "база" Великобритании, и официальные лица вручили ему праздничный торт. Однако никто, по данным издания, не имел особого настроения праздновать.

За закрытыми дверями Хегсет сказал своим коллегам из НАТО, что любое долговременное мирное соглашение должно включать гарантии безопасности, то есть обязательства других стран защитить Украину от будущей агрессии со стороны России. При этом Хегсет исключил самый сильный вариант для Украины – членство в НАТО.

Напомним, во время апрельской встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе Хегсет не присутствовал физически, он участвовал онлайн. Глава Минобороны Германии Борис Писториус объяснил, что американский министр не прибыл из-за загруженного графика.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что США продолжают безопасностную помощь Украине и стоят "рядом с нами".