У Польщі зазнав аварії спортивний літак

У польській Сілезії під час приземлення зазнав аварії малий спортивний літак, двоє людей на борту залишились неушкодженими.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері 16 квітня в районі міста Глівіце.

"Малий спортивний літак зазнав аварії під час приземлення. На борту було двоє людей, які залишили літак самостійно до приїзду рятувальних служб", – повідомили у місцевій пожежно-рятувальній службі, додавши, що обоє не мають травм.

Фото: Пожежно-рятувальна служба

У поліції повідомили, що причиною аварії могли стати проблеми з двигуном. Там також уточнили, що політ виконували курсант з інструктором.

Минулої осені у Польщі впав у озеро малий літак з громадянами Швейцарії.

Також восени 2024 року неподалік Гельсінкі розбився легкомоторний літак, двоє людей на борту загинули.