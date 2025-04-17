В Польше потерпел крушение спортивный самолет

В польской Силезии во время приземления потерпел крушение малый спортивный самолет, два человека на борту остались невредимыми.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 16 апреля в районе города Гливице.

"Малый спортивный самолет потерпел крушение во время приземления. На борту было два человека, которые покинули самолет самостоятельно до приезда спасательных служб", – сообщили в местной пожарно-спасательной службе, добавив, что оба не имеют травм.

Фото: Пожарно-спасательная служба

В полиции сообщили, что причиной аварии могли стать проблемы с двигателем. Там также уточнили, что полет выполняли курсант с инструктором.

Прошлой осенью в Польше упал в озеро малый самолет с гражданами Швейцарии.

Также осенью 2024 года недалеко от Хельсинки разбился легкомоторный самолет, два человека на борту погибли.