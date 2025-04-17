Французькі ЗМІ дізнались, як уряд пропонує зупиняти хвилю нападів на в'язниці

Французьким префектам розіслали розпорядження посилити заходи безпеки довкола пенітенціарних закладів у відповідь на серію нападів на в'язниці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує BFMTV на підставі внутрішнього документа, який опинився у розпорядженні редакції.

17 квітня міністри юстиції і внутрішніх справ Франції розіслали префектам розпорядження стосовно посилення заходів безпеки навколо пенітенціарних закладів після хвилі нападів, що стались останніми днями.

Міністри наголосили, що інциденти "однозначно не можна толерувати" і просять префектів невідкладно посилити усі заходи безпеки та особливо звернути увагу на паркінги й авто співробітників – зокрема, більше не лишати їх у місцях без жодної охорони та огорожі.

Також вони пропонують запровадити мобільні патрулі та жандармерії у координації з адміністрацією в’язниць. Крім того, префектів закликають посилити моніторинг за соцмережами, оскільки це теж може стати джерелом інформації про підготовку нападів.

Міністри закликали повідомляти нагору навіть про дрібні дії, спрямовані проти в’язниць, як кинуті петарди чи графіті.

Нагадаємо, 15 квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Вночі з 15 на 16 квітня у Франції зафіксували нові інциденти.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ті, хто стоїть за безпрецедентною хвилею нападів на французькі в'язниці, будуть знайдені і покарані.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо припускає, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.