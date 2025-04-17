Французские СМИ узнали, как правительство предлагает останавливать волну нападений на тюрьмы

Французским префектам разослали распоряжение усилить меры безопасности вокруг пенитенциарных учреждений в ответ на серию нападений на тюрьмы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует BFMTV на основании внутреннего документа, который оказался в распоряжении редакции.

17 апреля министры юстиции и внутренних дел Франции разослали префектам распоряжение об усилении мер безопасности вокруг пенитенциарных учреждений после волны нападений, произошедших в последние дни.

Министры отметили, что инциденты "однозначно нельзя терпеть" и просят префектов безотлагательно усилить все меры безопасности и особенно обратить внимание на паркинги и авто сотрудников – в частности, больше не оставлять их в местах без всякой охраны и ограждения.

Также они предлагают ввести мобильные патрули и жандармерии в координации с администрацией тюрем. Кроме того, префектов призывают усилить мониторинг за соцсетями, поскольку это тоже может стать источником информации о подготовке нападений.

Министры призвали сообщать наверх даже о мелких действиях, направленных против тюрем, как брошенные петарды или граффити.

Напомним, 15 апреля сообщили о серии нападений на французские тюрьмы или уничтожений авто работников в нескольких городах. Ночью с 15 на 16 апреля во Франции зафиксировали новые инциденты.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что те, кто стоит за беспрецедентной волной нападений на французские тюрьмы, будут найдены и наказаны.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо предполагает, что за волной нападений стоят наркоторговцы.