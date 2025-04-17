Польща збільшить свій військовий контингент у Латвії

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про плани збільшити кількість польських солдатів, дислокованих у Латвії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Результатом візиту міністра до польського військового контингенту в Адажі стало оголошення про посилення польських сил в Латвії спеціалізованим підрозділом хімічних військ вже в червні.

Наразі контингент налічує близько 190 військовослужбовців. До нього додадуться 40 солдатів, пов'язаних з хімічними військами, і загальний військовий контингент в Латвії досягне 300 солдатів, повідомив глава Міноборони.

Під час конференції з Андрісом Спрудсом, міністром оборони Латвії, Косіняк-Камиш також підкреслила спільні плани Польщі та Латвії щодо інвестицій в оборонну промисловість. Ця співпраця спрямована не лише на підвищення обороноздатності обох країн, але й усього східного флангу НАТО.

Міністр також згадав про рішення латвійського парламенту вийти з Оттавської конвенції, що забороняє використання і виробництво протипіхотних мін. За його словами, Польща також має намір здійснити подібні кроки. "Разом з країнами Балтії, а також Фінляндією, яка нещодавно приєдналася, таким чином, весь східний фланг НАТО на північ від Польщі приймає це рішення", – підкреслив Косіняк-Камиш.

Окрему увагу було приділено необхідності вироблення спільного алгоритму боротьби з так званим тіньовим флотом, тобто кораблями, які порушують безпеку об'єктів критичної інфраструктури.

Як відомо, у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.