Польша увеличит свой военный контингент в Латвии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о планах увеличить количество польских солдат, дислоцированных в Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Результатом визита министра в польский военный контингент в Адажи стало объявление об усилении польских сил в Латвии специализированным подразделением химических войск уже в июне.

Сейчас контингент насчитывает около 190 военнослужащих. К нему добавятся 40 солдат, связанных с химическими войсками, и общий военный контингент в Латвии достигнет 300 солдат, сообщил глава Минобороны.

Во время конференции с Андрисом Спрудсом, министром обороны Латвии, Косиняк-Камыш также подчеркнула совместные планы Польши и Латвии по инвестициям в оборонную промышленность. Это сотрудничество направлено не только на повышение обороноспособности обеих стран, но и всего восточного фланга НАТО.

Министр также упомянул о решении латвийского парламента выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование и производство противопехотных мин. По его словам, Польша также намерена осуществить подобные шаги. "Вместе со странами Балтии, а также Финляндией, которая недавно присоединилась, таким образом, весь восточный фланг НАТО к северу от Польши принимает это решение", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Отдельное внимание было уделено необходимости выработки совместного алгоритма борьбы с так называемым теневым флотом, то есть кораблями, которые нарушают безопасность объектов критической инфраструктуры.

Как известно, в Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.